Uno de los jugadores que no para de destacarse en cada uno de los partidos de Chivas es sin duda Armando González. En medio de su convocatoria al amistoso de México ante Islandia, Alex Ramírez confirmó que cuatro equipos de Europa siguen de cerca todo lo que sucede con la Hormiga, pero que la directiva del Guadalajara no cuenta aún con una oferta formal por el canterano.

La semana pasada Jesús Bernal dio de qué hablar en el futbol nacional debido a que confirmó que el atacante del Guadalajara decidió rechazar una oferta de 20 millones de dólares de parte de CSKA de Moscú. El principal motivo por el que tomó esta decisión es que se ve con grandes posibilidades de pelear por un lugar en la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

En medio de este contexto, el fin de semana surgió la información de que Barcelona sigue de cerca el andar de Armando González. Ayer Alex Ramírez reveló que el seguimiento es serio porque hay cuatro equipos de Europa que siguen de cerca todo lo que sucede con la Hormiga para la siguiente temporada.

A Armando González lo buscan cuatro equipos de Europa. (Foto: IMAGO7)

“Hasta donde sé de los equipos que están buscando pertenece uno a España, otro pertenece a Francia, uno a Inglaterra y uno a Italia”, comentó el periodista de TV Azteca en su canal de Youtube. A su vez, señaló que son dos empresas las encargadas de proporcionarle todos los datos a los clubes del Viejo Continente sobre lo que sucede con la Hormiga. Y aclaró: “No hay ninguna propuesta oficial hasta este momento en la mesa de Guadalajara, pero hay cuatro equipos que lo están siguiendo Armando González”.

¿En qué tipo de equipo pretende jugar Armando González en Europa?

En el mismo reporte, Alex Ramírez reveló que buscan vender a Armando González a un equipo de mediana tabla hacia arriba y que tenga competencia internacional. “Están priorizando es que sea un equipo que le convenga y que le convenza y que pueda tener competición europea”, informó.