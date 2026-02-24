La especulación inundó las redes sociales durante las horas recientes debido a un reporte en el que se mencionó al entrenador de Chivas, Gabriel Milito, como uno de los candidatos de la directiva de River Plate para reemplazar a Marcelo Gallardo en el banquillo del conjunto argentino.

Sin embargo, diversos reportes han confirmado que desde el entorno del entrenador y de la propia directiva de Chivas no existía interés de que el sudamericano abandonara el redil, aunque aún había aficionados preocupados.

Sin embargo, para tranquilidad de los millones de seguidores del Guadalajara, en el conjunto Millonario estarían a punto de concretar la contratación de Eduardo Coudet como nuevo entrenador, confirmando que Gabriel Milito permanecerá con el chiverío.

El reportero César Luis Merlo fue el encargado de destapar que River Plate estaría cerca de cerrar el acuerdo con el Chacho, estratega que ya tuvo un paso efímero por la Liga MX, pero que tiene gran prestigio en el cono sur del continente.

Aficionados temían que se repitiera lo de Fernando Gago

El entrenador argentino sorprendió a propios y extraños por abandonar a Chivas de manera abrupta y sorpresiva debido al interés de Boca Juniors de contratarlo, por lo que inclusive él habría cubierto el monto de la cláusula de rescisión, dejando una amarga imagen en el Rebaño y en todo el futbol mexicano.

Chivas y Gabriel Milito ya discuten renovación

Aunque el contrato de Gabriel Milito con el Guadalajara concluye en el verano del 2027, existen reportes que indicarían que ambas partes ya estarían en conversaciones para extender el acuerdo por un año más según reveló el portal Mediotiempo.