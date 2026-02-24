La Copa del Mundo está cada vez más cerca y todo parece apuntar a que Chivas se convertirá nuevamente en la base de la Selección Mexicana debido a la presencia de varios jugadores rojiblancos en las recientes convocatorias de Javier Aguirre.

Sin embargo, el Vasco reveló que ya tuvo una conversación con Amaury Vergara para dejarle en claro de que el Tricolor sí le quitará algunas piezas al esquema de Gabriel Milito de cara a la Liguilla de este Clausura 2026, en donde el propietario del Rebaño habría accedido sin presentar queja alguna.

“Se lo dije a Amaury Vergara: ‘Amaury, estoy consciente de que los más afectados van a ser ustedes’. Porque además el resto puede meter a más extranjeros en lugar de estos mexicanos que les voy a quitar. Me dijo: ‘ningún problema’. La verdad es que Amaury Vergara y la institución se han portado de maravilla.

“Me llevé a ocho Chivas en la última convocatoria para llevarlos a Panamá y Bolivia”, en donde el Burro Van Rankin le cuestionó si para el proceso mundialista se llevaría a tres o cuatro, a lo que el Vasco respondió:

“Sí, por supuesto. Por cómo están jugando y como están en la Liga, porque me ayuda mucho que llegues en buen momento anímico“, explicó el seleccionador nacional.

¿Quiénes son los 10 convocados de Chivas por Javier Aguirre en el 2026?