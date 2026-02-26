Javier Aguirre ha reiterado en múltiples ocasiones que la portería es la posición que menos le preocupa rumbo al Mundial 2026, asegurando que “cualquiera que juegue lo va a hacer bien”. Sin embargo, la disputa por la titularidad ha estado claramente centrada entre Raúl Rangel y Luis Ángel Malagón. En los compromisos más recientes, todo apunta a que el guardameta de Chivas ha tomado la delantera y comienza a perfilarse como el favorito del cuerpo técnico.

Rangel suma ya tres partidos consecutivos como titular con la Selección Mexicana, una señal inequívoca de que está muy cerca de consolidar su lugar en la lista definitiva. No obstante, si el análisis se traslada estrictamente a los números, la discusión prácticamente se extingue: las estadísticas respaldan con contundencia al arquero rojiblanco como el candidato ideal para arrancar como titular en el partido inaugural del Mundial ante Sudáfrica y mantenerse durante el resto de la justa.

Raúl Rangel acumula cuatro partidos consecutivos sin recibir gol con el Tri, incluyendo los tres disputados en enero y febrero. Si ampliamos el espectro a su rendimiento con Chivas, el dato es todavía más sólido: ha jugado 10 encuentros en el 2026 y dejó su portería en cero en seis de ellos. Además, apenas ha permitido seis goles en ese lapso, cifras que evidencian regularidad, seguridad bajo los tres postes y capacidad para sostener resultados.

El panorama podría definirse en la próxima Fecha FIFA de marzo, cuando Aguirre ya podrá convocar a los futbolistas que militan en Europa y tendrá el escenario más cercano a lo que será su plantel mundialista. Si Rangel es titular en los duelos frente a Portugal y Bélgica, con el grupo completo disponible, la conclusión será evidente: la titularidad rumbo al Mundial 2026 estaría prácticamente asegurada.

Javier Aguirre lanzó crítica a Raúl Rangel a pesar de haber dejado su portería en cero contra Islandia

La Selección Mexicana goleó 4-0 a Islandia este miércoles, pero ni siquiera el resultado abultado evitó que Aguirre hiciera una observación puntual sobre su arquero. En conferencia de prensa, el seleccionador declaró: “Hubo dos acciones (de Raúl Rangel) que no me gustaron. Toma de decisiones”. Aunque no detalló cuáles fueron esas jugadas, el mensaje deja claro que, pese al rendimiento y a la racha sin goles recibidos, el Tala aún tiene aspectos por pulir si quiere disipar cualquier mínima duda en el arco del Tri de cara a las próximas semanas decisivas.