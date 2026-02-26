Esta tarde Chivas dio de qué hablar debido a que confirmó que renovó a tres jugadores del primer equipo. Uno de ellos fue Óscar Whalley y la afición del Guadalajara estalló en las redes sociales al afirmar que no entienden la razón por la que la directiva tomó esta decisión con el portero méxicoespañol.

No hay dudas de que el conjunto rojiblanco comenzó a cerrar filas de cara al Apertura 2026 debido a que decidió blindar a jugadores que han sido claves en el once titular. Especialmente para que ningún equipo venga a tentar a uno de sus jugadores con impresionantes ofertas.

Esta tarde Chivas confirmó que decidió renovar el contrato de Óscar Whalley, quien se perfila a ser el guardameta titular cuando Raúl Rangel sea convocado a la Selección Mexicana. Tras dar a conocer la noticia la afición rojiblanca estalló en redes sociales porque no entiende el motivo de la renovación.

“No mames. Whalley ni un solo partido oficial y renueva jajajaja. Como lo amo al cabrón”, expresó un chivahermano. Y otro agregó: “El único que no entiendo es Whalley”. La gran pregunta que se hacen muchos aficionados es cuando se dará su debut en la Liga MX.

¿Por cuántos años renovaron Omar Govea, Óscar Whalley y Santiago Sandoval?

Como se sabe Omar Govea y Óscar Whalley renovaron por un año más, mientras que Santiago Sandoval renovó por tres. No hay que olvidarse que este último es uno de los jugadores que promovió Gabriel Milito desde las fuerzas básicas de Chivas.