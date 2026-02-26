Chivas se convirtió prácticamente en la base de la Selección Mexicana en el duelo ante Islandia, con una actuación determinante de sus futbolistas. Tres de los cuatro goles del Tri fueron obra de jugadores rojiblancos y, además, Raúl Rangel mantuvo su portería en cero. Sin embargo, el nombre que más reflectores acaparó fue el de Armando González, quien firmó un auténtico partidazo con una asistencia y un gol que lo colocaron como la figura ofensiva del encuentro.

Armando González se lució con un gol y una asistencia.

La actuación del delantero lo mete de lleno en la conversación por un boleto de último momento al Mundial. No solo marcó su primer gol con la camiseta verde, sino que también mostró una lectura colectiva destacada en la jugada de la asistencia a Richard Ledezma: sacó al portero de su zona, protegió el balón con inteligencia y sirvió un pase preciso que terminó en el fondo de la red, en una acción que combinó técnica, paciencia y visión de juego.

En términos estadísticos, la Hormiga tuvo una noche sumamente productiva. Realizó cuatro disparos, tres de ellos a portería, incluyendo el tanto. Generó una gran oportunidad, misma que culminó en el gol de Ledezma que abrió el marcador. Completó seis de siete pases para un 86% de efectividad y, de las 17 veces que tocó el balón, solo falló en tres intervenciones, evidenciando precisión y seguridad técnica en cada participación.

Como suele suceder en sus partidos con Chivas, el Otaku del Gol salió de cambio al minuto 66, por lo que incluso pudo haber ampliado sus números de haber permanecido más tiempo en el campo. Aun así, el lapso que estuvo en la cancha fue suficiente para demostrar impacto individual y entendimiento colectivo, dos variables que Javier Aguirre valora especialmente de cara a la conformación final de su lista mundialista.

La gran competencia para asegurar su lugar en el Mundial será contra Santiago Giménez y Julián Quiñones

En el panorama actual, el delantero titular indiscutible del Tri es Raúl Jiménez, quien atraviesa una sólida temporada con el Fulham. Si Aguirre decide llevar únicamente tres centros delanteros, la disputa directa para Armando González sería frente a Santiago Giménez, quien continúa lesionado, y Julián Quiñones. Además, la salida de Germán Berterame al Inter Miami parece haberlo relegado en la carrera. Bajo ese escenario, cada actuación como la de Islandia puede marcar la diferencia definitiva.