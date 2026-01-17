Armando González se encuentra peleando por un lugar de último momento en la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, con un panorama muy claro en la delantera del Tri. Si Raúl Jiménez y Santiago Giménez logran llegar sin contratiempos físicos, el tercer puesto estaría en disputa, siendo Germán Berterame el principal rival del delantero de Chivas para ocupar ese lugar.

Sin embargo, el escenario podría dar un giro de 180 grados en beneficio de la Hormiga, ya que el delantero de Rayados estaría muy cerca de dejar el futbol mexicano. De acuerdo con reportes confirmados incluso por altos mandos del Monterrey, Berterame está a punto de convertirse en nuevo jugador del Inter Miami, una decisión que podría marcar un antes y un después en su lucha por ir al Mundial.

Y es que irse a la MLS a solo seis meses de la Copa del Mundo podría jugarle en contra al atacante argentino-mexicano. Se trata de una liga considerada de menor nivel competitivo que la Liga MX y que, además, inicia actividades hasta finales de febrero, lo que provocaría que Berterame pierda un mes de actividad continua, un factor que Javier Aguirre debería analizar con lupa.

Este contexto podría ser perfectamente aprovechado por el Otaku del Gol, quien sí tendría un semestre completo de competencia regular y en una liga de mayor exigencia. La continuidad, el ritmo y el nivel competitivo son elementos que el cuerpo técnico del Tri valora de cara a una lista mundialista, y en ese rubro Armando González podría tomar ventaja clara.

Armando González sí podría asistir a todos los llamados de Javier Aguirre, Berterame ya no

Por si fuera poco, Armando González tendría otra ventaja clave en caso de concretarse la salida de Berterame a la MLS. Javier Aguirre ha solicitado contar con futbolistas de la Liga MX en periodos extraordinarios, como amistosos fuera de Fecha FIFA y concentraciones anticipadas previas al Mundial. Ese escenario sí permitiría la presencia constante del delantero de Chivas, mientras que Berterame, jugando en Estados Unidos, ya no podría atender este tipo de llamados, complicando aún más su lugar en la lista final.