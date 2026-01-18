El exjugador de Chivas de la Liga de Expasión MX, Benjamín Sánchez, marcó un golazo con el Irapuato en el partido ante Leones Negros, correspondiente a la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026.

Fue al minuto 46 cuando el futbolista de de 24 años de edad se hizo presente en el marcador con el segundo tanto de Irapuato pegándole de larga distancia y así vencer a Felipe López.

Cabe mencionar que dicho encuentro terminó 4-1 favor Irapuato contra Leones Negros para ubicarse en la octava posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expasión MX con tres puntos, producto de una victoria y un descalabro.

¿Cuándo juega Irapuato en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX?

El próximo partido de Irapuato en el Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expasión MX será contra Tlaxcala , como parte de la Fecha 3, para medirse en la cancha del Estadio Tlahuicole, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.