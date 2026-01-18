Chivas logró quedarse con una victoria importante a Querétaro y se encuentra en solitario como líder de la tabla general de posiciones. Uno de los jugadores que no vio una buena cantidad de minutos en este inicio de campeonato es Hugo Camberos y Gabriel Milito reveló, implícitamente, por qué no fue utilizado como se esperaba en su equipo en lo que va el Clausura 2026.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado mostró un enorme nivel ante rivales que los papeles se les debería ganar. Pachuca, FC Juárez y los Gallos Blancos fueron dominados y superados por un conjunto rojiblanco que mantiene su nivel en el 2026 para que en estos momentos se ubiquen en la primera posición de la tabla general con nueve puntos.

Sin embargo, una de las preguntas que surge en todo Chivas es por qué Gabriel Milito no utilizó a Hugo Camberos quien en comparación con Santiago Sandoval o Yael Padilla solamente disputó cinco minutos de los 270 disponibles. En conferencia de prensa el entrenador argentino detalló por qué solamente utilizó tan poco al canterano en el Clausura 2026.

Hugo Camberos solamente jugó cinco minutos. (Foto: IMAGO7)

“Confío en todos los jugadores que tenemos. Tenemos que tomar decisiones. Entonces decidimos refrescar el medio el campo. Por eso la intervención del Oso y terminamos con Padilla y Sandoval que son más mediocampistas que delanteros”, declaró el timonel rojiblanco tras la victoria ante los Gallos Blancos en referencia que a Camberos lo tiene considerado como carrilero.

Y agregó: “Confío en todos. Hugo también está haciendo un buen trabajo, pero para que juegue Hugo tendría que haber salido el Piojo, tendría que haber salido Cotorro, pero preferimos terminar el partido con ellos. Esto es largo. Todos los jugadores que están con nosotros son importantes y van a tener sus minutos o momentos durante el campeonato. Tienen que seguir trabajando, tener paciencia y cuando les toque darlo todo por ellos”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Clausura 2026?

Chivas volverá a tener acción en el Clausura 2026 cuando enfrente a Atlético de San Luis el próximo 31 de enero. El partido se llevará adelante en el Estadio Alfonso Lastra y podrá seguir solamente por ESPN.