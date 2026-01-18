Las Chivas de Guadalajara derrotaron por 2-1 a Querétaro en el marco de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido donde el conjunto rojiblanco volvió a imponer condiciones desde la posesión del balón y mucha intensidad colectiva. El Rebaño manejó los tiempos del encuentro y fue superior a ante unos Gallos Blancos que intentaron competir desde la entrega.

Con este resultado, el equipo dirigido por Gabriel Milito ratificó el buen momento que atraviesa en el torneo. Invicto y como único líder, Chivas continúa consolidando una identidad clara, apoyada en la solidez defensiva, la dinámica del mediocampo y una mayor profundidad en su plantilla, en comparación al torneo pasado.

Tras el encuentro, Esteban González, entrenador de Querétaro, reconoció en conferencia de prensa la dificultad del compromiso y destacó el nivel del rival. “Tenemos tiempo para trabajar, por eso digo que la respuesta es muy importante, los jugadores en actitud”, señaló el DT, antes de poner en contexto la derrota sufrida ante el Guadalajara.

El estratega de los Gallos Blancos profundizó su análisis y valoró la jerarquía del conjunto rojiblanco. “Enfrentamos a un equipo que venía invicto, con el arco en cero, con prácticamente la gran mayoría de su plantel en la Selección”, explicó González, quien además remarcó que “me quedo muy tranquilo con la actitud del equipo a pesar de los pocos días de descanso”.

Milito reconoce el buen momento de Chivas

Por su parte, Gabriel Milito también analizó el rendimiento de sus dirigidos y resaltó el funcionamiento colectivo de Chivas. “Sobre todas las cosas el equipo colectivamente tiene un orden y un gran esfuerzo para sostener nuestros ataques. En general al equipo se le ve bien, con mucho brillo y decisión, una defensa que está mostrando mucho criterio, un medio campo con Omar (Govea) y Brian (Gutiérrez), que acaba de llegar y se adaptó rapidísimo”, afirmó el entrenador rojiblanco.