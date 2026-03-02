La caída frente a los Diablos Rojos del Toluca encendió las alarmas en Chivas por una situación que va más allá del resultado. Y es que cerca del minuto 40, Luis Romo tuvo que abandonar el partido luego de una acción defensiva, evidenciando dolor muscular.

El jugador mexicano, quien recién había superado una lesión, vuelve a estar en duda y no se descarta que este un tiempo fuera de toda actividad, lo que sería una pésima noticia para el Club Deportivo Guadalajara.

Los reportes iniciales señalan una posible afección en la zona del isquiotibial. En caso de que los estudios confirmen un desgarro, el periodo de recuperación variará según la gravedad de la lesión.

Grado 1: entre 2 y 4 semanas.

Grado 2: de 4 a 8 semanas.

Grado 3: podría requerir cirugía y extenderse de 3 a 6 meses.

En el panorama más favorable, si la lesión resulta ser de baja gravedad, Luis Romo podría perderse cerca de tres semanas de actividad. Esta situación lo apartaría de encuentros determinantes en la recta final de la campaña y forzaría a Gabriel Milito a ajustar piezas.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El siguiente partido del Club Deportivo Guadalajara será el sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco, donde se medirán frente a los Rojinegros del Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, a iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.