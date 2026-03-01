Luego de su segundo descalabro en el Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara que comanda Gabriel Milito cedió el liderato general, puesto que había defendido durante siete jornadas consecutivas.

Más allá del resultado adverso, el panorama no luce complicado para el Rebaño Sagrado, que afrontará un tramo de calendario accesible, ideal para recuperar confianza, reencontrarse con su mejor versión y volver a meterse de lleno en la pelea por la cima del campeonato.

A diferencia del resto de los clubes, Chivas encarará su próximo duelo con un beneficio extra. Habrá doble fecha en el calendario, pero el conjunto rojiblanco no verá acción, ya que su compromiso frente a León fue movido al 18 de marzo, debido a un partido de carácter amistoso programado a mitad de semana en el Estadio Akron.

Después, el equipo comandado por Gabriel Milito se medirá ante Santos Laguna, un adversario frente al que buscará revancha luego del tropiezo sufrido el semestre pasado. El Club Deportivo Guadalajara tratará de capitalizar el momento irregular que atraviesan los “Guerreros” para sumar unidades importantes y volver a acercarse a la cima de la tabla general.

En detalle, Toluca se medirá ante Pumas y después visitará a Bravos de Juárez, mientras que Cruz Azul enfrentará a Santos Laguna y luego recibirá al Atlético San Luis. Esto deja al Rebaño Sagrado con la obligación de aprovechar su calendario “a modo” para recuperar el liderato y consolidar su candidatura al título.

El Club Deportivo Guadalajara tiene posibilidades de recuperar el liderato.

Fecha, hora y dónd ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas

El próximo partido de Chivas será el sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco, donde chocarán ante los Rojinegros del Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, a comenzar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.