El Club Deportivo Guadalajara no verá acción en la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 ante León en la fecha establecida, ya que el Estadio Akron tendrá actividad especial.

El inmueble albergará la Copa de Leyendas, un duelo de exhibición entre Barcelona y Real Madrid, evento programado para este martes 3 de marzo, lo que obligó a modificar el calendario del Rebaño Sagrado.

La dirigencia de nuestras Chivas presentó ante la Liga MX la solicitud para mover el compromiso frente al conjunto “Esmeralda”. Tras analizar la petición, el organismo dio luz verde y el duelo fue reprogramado de manera oficial para el miércoles 18 de marzo, con arranque a las 20:07 horas.

Chivas registra dos juegos consecutivos sin ganar.

¿Cuándo será el próximo partido de Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Cabe mencionar que con esta modificación en el calendario, el próximo partido de Chivas bajo el mando de Gabriel Milito será el sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco, donde chocarán ante los Rojinegros del Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, donde el Rebaño Sagrado buscará reencontrarse con el triunfo tras venir de dos descalabros consecutivos frente a Cruz Azul y Toluca.