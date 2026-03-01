En el Estadio Nemesio Diez, Chivas no pudo marcar la diferencia contra Toluca y perdió por 2-0 en la jornada 8 del Clausura 2026. Por otro lado, lo que la transmisión del partido no mostró fue la reacción de Luis Romo, Diego Campillo y Raúl Rangel con Richard Ledezma luego de que haya cometido un penal infantil contra Paulinho.

No se había jugado el primer minuto del partido, el portugués rebasó al carrilero derecho del Guadalajara y se tiró en el área. Tras revisar la jugada en el VAR, Óscar Mejía sancionó penal y no le sacó la quinta amarilla al elemento rojiblanco para que no se pierda el Clásico Tapatío del próximo fin de semana ante Atlas.

Lo que la transmisión de Azteca Deportes no mostró fue la reacción de los jugadores luego del penal que cometió Richard Ledezma. Luis Romo fue a protestar al afirmar, insólitamente, que había sido un pequeño jalón de la playera y que no era suficiente para cobrar penal. Tras la decisión final del silbante el capitán le dijo que no hable más porque sabía que podía recibir la cartulina amarilla.

Richard Ledezma cometió una insólita falta contra Paulinho. (Foto: IMAGO7)

Tras la anotación de Jesús Gallardo, Diego Campillo fue a apoyar a Richy y a decirle que deje de protestar porque fue nuevamente a reclamar a Óscar Mejía. Al igual que defensa, Raúl Rangel comenzó a levantar al equipo y le pidió a Ledezma que pensara. Por otro lado, en el medio tiempo Gabriel Milito tomó la decisión de cuidar al carrilero y lo sacó del partido para tenerlo como titular ante Atlas.

Jesús Gallardo se burló de Richard Ledezma

Tras el partido, Jesús Gallardo se burló de Richard Ledezma al imitar su festejo luego de la victoria ante América por el Clásico Nacional por la jornada seis. “A la bolsa, papá”, expresó Chuy luego contar con su mano uno, dos y tres.