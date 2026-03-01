Chivas no pudo contra Toluca por la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX luego de caer por 2-0 en el Estadio Nemesio Diez. Tras lo sucedido contra el equipo escarlata, Antonio Mohamed confirmó lo que todo el Guadalajara piensa de Gabriel Milito al señalar que es un técnico humilde y trabajador.

Ayer el Rebaño Sagrado llevó adelante uno de sus peores encuentros del torneo debido a que en 20 minutos tiró por la borda todo lo construido. Un penal insólito de Richard Ledezma contra Paulinho y un golazo de Diaz Price le quitaron el liderato al conjunto rojiblanco.

Tras la victoria de Toluca ante Chivas, Antonio Mohamed se deshizo en elogios con el técnico argentino. En conferencia de prensa señaló que el técnico argentino es una persona de grandes valores, que es humilde y trabajador.

Antonio Mohamed y Gabriel Milito se dieron un fraternal abrazo en Toluca vs. Chivas. (Foto: IMAGo7)

“Gabi es un técnico superlativo, superlativo, muy bueno. Tiene mucha escuela de muchos entrenadores. Y aparte es una persona muy trabajadora, muy, muy humilde y de valores. Entonces, esa es mi opinión sobre él. Más que lo he dicho es lo que pienso de él”, expresó el Turco en conferencia de prensa.

Antonio Mohamed afirmó que fueron justos ganadores ante Chivas

Por otro lado, en la misma rueda de prensa señaló que fueron justos ganadores ante Chivas. “Fuimos superiores en la primera media hora y marcamos la diferencia. Después, el partido fue de ida y vuelta, con ocasiones para ampliar la ventaja”, declaró el técnico argentino.