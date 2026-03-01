Las Chivas de Guadalajara cayeron por 2-0 en su visita a Toluca por la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. La semana previa estuvo marcada por el debate en torno al impacto de la Selección Mexicana en el Rebaño, ya que seis de sus futbolistas fueron titulares en el triunfo por 4-0 ante Islandia, además de que Diego Campillo también ingresó en el complemento.

Con el partido disputado el miércoles y el compromiso de Liga MX el sábado, los seleccionados rojiblancos apenas contaron con dos días de descanso y casi no trabajaron con el grupo. El contexto de la derrota alimentó las especulaciones sobre una posible merma física y mental en el equipo, sobre todo considerando la exigencia del calendario. Tras la caída ante Toluca, el entrenador Gabriel Milito evitó escudarse en esa situación, aunque sí reconoció que la preparación no fue la habitual.

“Esta semana a lo mejor no pudimos trabajar como si fuese una semana normal. Pero el motivo era válido, porque jugaba la selección de México y nosotros teníamos jugadores ahí. Pero de todas maneras, ya tenemos cierto tiempo de trabajo juntos para poder resolver la situación”, explicó el técnico argentino en conferencia de prensa.

Milito fue más allá y dejó en claro que no utilizará la convocatoria del Tri como justificación del rendimiento mostrado. “No puede ser una excusa para nosotros de ningún tipo que los chicos hayan sido convocados a la selección y haber tenido un buen rendimiento hoy. Sí, es verdad que a lo mejor muchas veces cuando uno va a la selección y regresa, volver a conectar mentalmente y ir de nuevo puede costar un poco. Pero para nada va a ser un argumento que yo pueda utilizar para justificar un nivel como el que tuvimos hoy”, sentenció.

¿Cuántos minutos jugaron los futbolistas de Chivas convocados por México?

De los siete convocados a la Selección Mexicana ante Islandia, sólo tres completaron los 90 minutos en la derrota del Rebaño ante Toluca: Raúl Rangel, Diego Campillo y Roberto Alvarado. Por su parte, Efraín Álvarez y Richard Ledezma fueron reemplazados en el descanso, mientras que Armando González completó 60 minutos antes de ser sustituido por Ricardo Marín y Brian Gutiérrez ingresó por Luis Romo a los 40′ de la primera mitad.