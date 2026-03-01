Luego de que los Diablos Rojos del Toluca vencieran al Club Deportivo Guadalajara, dentro de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026, Jesús Gallardo aprovechó el momento para burlarse de nuestras Chivas en alusión a lo que hizo Richard Ledezma tras el Clásico Nacional.

Y es que esa noche, luego del triunfo del Rebaño Sagrado contra los pupilos de André Jardine, Richard Ledezma se acercó a una cámara y comenzó a contar con sus dedos los puntos que hicieron, con la frase “tres puntos a la bolsa”.

Por consecuencia, Jesús Gallardo hizo lo mismo que Richard Ledezma, contando con una de sus manos las unidades que hicieron tras imponerse al Club Deportivo Guadalajara con un contundente mensaje: “A la bolsa, papá”.

Cabe mencionar que con este resultado, Chivas perdió la cima de la tabla general del Torneo Clausura 2026, pues Cruz Azul y Toluca los superaron, ahora los de Gabriel Milito están en la tercera posición con 18 unidades, consecuencia de seis victorias y dos descalabros.

¿Cuándo vuelve a la actividad Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara regresa a la actividad el próximo 18 de marzo cuando reciban en la cancha del Estadio Akron al Club León, dentro de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026, a iniciar 20:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.