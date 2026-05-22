La Selección Mexicana se enfrenta este viernes a Ghana en uno de los últimos partidos de preparación rumbo al Mundial 2026. Para muchos aficionados rojiblancos, la principal atracción del encuentro será ver a los jugadores de Chivas convocados por Javier Aguirre. Sin embargo, todo parece indicar que pronto podrían ser todavía más los elementos del Guadalajara dentro de la concentración del Tri.

Y es que, sumados a los cinco futbolistas llamados inicialmente por Javier Aguirre, la propia cuenta oficial de Chivas publicó una imagen de “Rojiblancos de Selección” en la que aparecen Bryan González, Richard Ledezma y Efraín Álvarez, dando a entender que los tres también formarían parte del grupo contemplado por el Vasco. De esta manera, serían ya ocho futbolistas del Guadalajara los que estarían en la órbita de la Selección Mexicana.

Chivas incluyó ocho jugadores en su publicación de Selección

Así, todo apunta a que Brian Gutiérrez, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo y Armando González no serán los únicos jugadores de Chivas bajo observación de Javier Aguirre, aunque tanto el propio entrenador como Duilio Davino han dejado claro en distintas declaraciones que ellos son quienes tienen el lugar seguro rumbo al Mundial.

De momento, ni Chivas ni la Selección Mexicana han anunciado oficialmente la incorporación de Richard Ledezma, Bryan González y Efraín Álvarez a la concentración. Sin embargo, esto podría deberse a que todavía deben cumplir con los 10 días de vacaciones obligatorios establecidos por FIFA, o simplemente a que el Club decidió incluirlos en la publicación por formar parte de la prelista de 55 jugadores. Por ello, habrá que mantenerse atentos a cualquier actualización oficial.

Luis Gabriel Rey es el otro jugador de Chivas convocado, pero no fue tomado en cuenta

Aunque la cuenta oficial del Guadalajara no lo incluyó en la publicación, Luis Gabriel Rey también forma parte actualmente de la concentración de la Selección Mexicana, ya que pertenece a Chivas pese a no haber jugado el torneo recién terminado con el Primer Equipo. Eso sí, su presencia es únicamente como sparring, por lo que, aunque podría tener algunos minutos ante Ghana, no está contemplado para formar parte de la lista definitiva rumbo al Mundial 2026.