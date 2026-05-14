Además de toda la polémica arbitral que rodeó el partido de ida contra Cruz Azul, en Chivas también existió una fuerte preocupación por el estado físico de algunos jugadores importantes del equipo. Efraín Álvarez encendió las alarmas luego de abandonar el partido al medio tiempo, mientras que Richard Ledezma salió de cambio tras recibir una durísima barrida que le dobló el tobillo y preocupó muchísimo a la afición rojiblanca.

Richard Ledezma salió lesionado por una barrida.

Ambos futbolistas salieron del terreno de juego y prácticamente de inmediato se les pudo ver con hielo en las zonas afectadas, situación que hizo pensar en posibles lesiones de cara al partido de vuelta en el Estadio Jalisco. Sin embargo, el medio Duro de Marcar, página oficial de deportes del SJRT, confirmó excelentes noticias para el Guadalajara: tanto Richard Ledezma como Efraín Álvarez están completamente al 100% y no tendrán ningún inconveniente para estar disponibles este sábado.

Aunque la preocupación alrededor de él fue mucho menor, José Castillo también terminó el encuentro con algunas molestias físicas, específicamente por calambres sufridos en los minutos finales del partido. Esto obligó a Gabriel Milito a sustituirlo faltando muy poco para que terminara el encuentro, aunque afortunadamente todo quedó únicamente en el desgaste propio del partido y estará disponible sin problemas.

Así, todo apunta a que Chivas solamente tendrá las bajas que ya eran conocidas desde antes de las semifinales: los cinco jugadores concentrados con la Selección Mexicana y Daniel Aguirre, quien todavía continúa recuperándose de la lesión sufrida en la Jornada 17 frente a Xolos de Tijuana, misma que lo mantendría al menos una semana más fuera de actividad.

Hugo Camberos también está al 100% y es la gran duda para tener minutos de juego en la vuelta

A pesar de haber presentado molestias físicas durante la serie de Cuartos de Final contra Tigres, Hugo Camberos también se encuentra completamente recuperado y podría tener minutos de juego sin ningún inconveniente frente a Cruz Azul en el Estadio Jalisco.

Eso sí, habrá que esperar para conocer cuál será la decisión final de Gabriel Milito, pues el estratega argentino no se ha caracterizado por darle demasiados minutos al canterano rojiblanco, incluso a pesar del talento y potencial que ha mostrado cada vez que tiene oportunidades con el Primer Equipo.