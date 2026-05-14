Chivas logró sacar un empate en la ida de las semifinales contra Cruz Azul, resultado que mantiene completamente abierta la serie rumbo al partido definitivo en el Estadio Jalisco. Sin embargo, más allá de lo futbolístico, lo que realmente terminó dando de qué hablar tras el encuentro fue el arbitraje de Maximiliano Quintero, el cual dejó muchísimas polémicas y decisiones que afectaron directamente al Guadalajara.

Si bien la mayoría de las críticas se concentraron en la tarjeta roja perdonada a Christian Ebere y el penal señalado en contra del Rebaño Sagrado, hubo otra acción que pasó mucho más desapercibida durante el encuentro, pero que terminó teniendo consecuencias importantes para Chivas, ya que provocó la lesión de Richard Ledezma y también debió haber sido castigada con tarjeta roja.

La jugada en cuestión fue la barrida de Amaury García sobre Richard Ledezma. La acción reúne prácticamente todas las agravantes posibles para una expulsión: entra por detrás, no toca en ningún momento el balón y termina doblándole el tobillo a Richy, quien incluso tuvo que abandonar el encuentro con visibles molestias físicas. Según se comentó durante la transmisión, el futbolista rojiblanco tuvo que colocarse hielo en la zona afectada, situación que ya comenzó a preocupar seriamente a la afición por una posible lesión.

Con esta jugada, ya serían tres errores arbitrales graves que terminaron afectando directamente al Guadalajara en un partido que varios analistas ya califican como uno de los peores arbitrajes de Liguilla en los últimos años dentro de la Liga MX. Debido a ello, la presión sobre la Comisión de Arbitraje ha aumentado considerablemente, esperando que para la vuelta en el Estadio Jalisco se asigne un cuerpo arbitral con mayor experiencia y capacidad para manejar una semifinal de esta magnitud.

Maximiliano Quintero ya tenía historial negativo con Chivas

La molestia de la afición rojiblanca con Maximiliano Quintero no nació únicamente por este partido ante Cruz Azul, ya que el silbante arrastra antecedentes bastante negativos dirigiendo encuentros del Guadalajara en el presente torneo.

Entrada de Rodrigo Aguirre sobre Fernando González.

Uno de los casos más recordados ocurrió justamente en el Tigres vs Chivas de la fase regular, donde Quintero le perdonó una expulsión clarísima a Rodrigo Aguirre tras una fuerte entrada sobre Fernando González. Para empeorar todavía más la situación, el delantero felino posteriormente anotó un gol y dio una asistencia, influyendo directamente en el marcador después de una decisión arbitral muy cuestionada.