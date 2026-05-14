Crece la preocupación en el Rebaño por la cantidad de bajas en la Liguilla: dos elementos terminaron con dolencias tras la Ida vs. Cruz Azul.

La semifinal de Ida del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Chivas se jugó con mucha intensidad, valentía y pierna fuerte. Los dos equipos buscaron tener el control de la pelota, por lo que salieron a presionar alto adelantando sus líneas defensivas y aceptando el jugar con duelos individuales por todo el campo. Para el Rebaño, el empate dejó sensaciones agridulces, ya que Efraín Álvarez y Richard Ledezma terminaron con molestias y serán duda para el choque de vuelta.

Efraín Álvarez, el ’10’ rojiblanco, salió en el entretiempo con una molestia, dejándole su lugar a Miguel Gómez para que el “Cotorro” González regrese a la última línea y Fernando González vuelva a la zona media. El mexicoestadounidense estuvo cerca de anotar con un remate desde la frontal que pasó cerca.

En el aspecto táctico, Efraín tuvo un novedoso rol como centrocampista, donde fue emparejado con Charly Rodríguez, quien fue el autor del primer gol de la Máquina aprovechando los espacios que dejó el Rebaño en su intento por presionar alto. Más allá de esto, el ex de Xolos es un jugador importante para el Guadalajara por su inventiva con balón y su capacidad técnica, pero se lo vio con hielo una vez se retiró del campo y será duda para la vuelta.

La violenta entrada contra Richard Ledezma

Sobre el final del encuentro, quien también tuvo que abandonar el campo fue Richard Ledezma, producto de una violenta entrada de Amaury García desde atrás, que apenas fue sancionada con amarilla. El carrilero rojiblanco debió ser reemplazado por Miguel Tapias y fue atendido en su tobillo por el personal médico rojiblanco.

Con apenas dos días de recuperación (jueves y viernes), la presencia de Efraín Álvarez y Richard Ledezma será duda hasta último momento, por lo que el Guadalajara podría sufrir dos nuevas bajas importantes en esta Liguilla, recordando las convocatorias a Selección Mexicana y la lesión de Daniel Aguirre.