Una de las mayores preocupaciones en Chivas rumbo a la Liguilla ha sido la cantidad de jugadores convocados a la Selección Mexicana, ya que estas ausencias han provocado cinco bajas sensibles en el plantel justo en el momento más importante del torneo. Esta situación pone al Guadalajara en una posición complicada, al tener que afrontar la fase final sin varias de sus piezas clave.

Sin embargo, todo indica que el número de convocados podría aumentar, ya que no serían cinco, sino seis los jugadores rojiblancos que irían al Mundial. El periodista conocido como “Chato” Ibarrarán, de W Deportes, reveló en el programa El Arranque que Richard Ledezma sí será convocado, asegurando sin dejar margen de duda el llamado del jugador Rojiblanco a Selección.

“En el tema de Richard Ledezma, se los hago oficial a todos (sic.): Richard Ledezma va a estar en la convocatoria. Ya eran seis jugadores que le iban a quitar a Chivas y dijeron “aguántanos, porque estamos esperando el tema de Julián Araujo y Rodrigo Huescas”, y bueno, ninguno de los dos se recuperó“, anunció Ibarrarán.

De acuerdo con esta versión, la convocatoria de Ledezma se daría debido a que Julián Araujo y Rodrigo Huescas no lograron recuperarse a tiempo para ser considerados por Javier Aguirre. Ante este escenario, el carrilero de Chivas sería el elegido para ocupar esa posición, en un llamado que además recompensa su decisión de representar a la Selección Mexicana tras haber tenido la posibilidad de jugar para Estados Unidos.

Richard Ledezma busca ser uno de los convocados del Mundial 2026.

Cabe recordar que días antes, Duilio Davino había confirmado que los jugadores que fueran convocados en esta lista y se perdieran la Liguilla era porque estaban 100% contemplados para la Copa del Mundo. Esta condición habría obligado al cuerpo técnico a esperar hasta tener certeza sobre el estado físico de Araujo y Huescas antes de tomar la decisión final sobre el lugar que terminaría ocupando Ledezma, beneficiando a Chivas indirectamente.

¿Cuándo dejaría Richard Ledezma a Chivas para unirse a la concentración de la Selección Mexicana?

En este escenario, Chivas no tendría que preocuparse por una baja inmediata, ya que todo apunta a que Richard Ledezma se integraría a la concentración de la Selección Mexicana una vez que el Guadalajara termine su participación en la Liguilla. Esto significa que, al menos en el corto plazo, el equipo no perdería más piezas en lo que resta del Clausura 2026, algo que representa un respiro para Gabriel Milito y su cuerpo técnico.