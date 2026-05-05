Chivas atraviesa un momento complicado en la serie de Cuartos de Final ante Tigres, luego de caer 3-1 en la ida, un resultado que lo pone contra las cuerdas de cara a la vuelta. Aunque desde el club se insistió en que las bajas por Selección Mexicana no debían afectar el funcionamiento, la realidad es que el equipo ha resentido la ausencia de varios de sus jugadores clave.

Armando González es el goleador de Chivas en el Clausura 2026.

Entre ellos, Armando González es probablemente el que más se ha extrañado, no solo por su capacidad goleadora, sino por el momento que vive. El delantero se encuentra cumpliendo con el periodo de descanso obligatorio previo a su incorporación con la Selección, lo que ha aprovechado para realizar algunas apariciones públicas. Sin embargo, una de ellas desató la molestia de la afición rojiblanca.

La polémica surgió a raíz de un video compartido por el exfutbolista y comentarista de Fox Felix Fernández, donde se ve a la Hormiga en un momento distendido ejecutando un penal. Aunque el contenido era completamente recreativo, el contexto no fue bien recibido por la afición, que dejó claro que su inconformidad no era directamente contra el jugador, sino por la frustración de no poder contar con su figura en un momento tan determinante.

En redes sociales, los reclamos se dirigieron principalmente hacia la gestión de la Selección Mexicana, señalando que la convocatoria de Javier Aguirre afectó directamente a Chivas en la fase más importante del torneo. Incluso, hubo críticas hacia Amaury Vergara y la directiva del club, recordando que ya se había advertido sobre el impacto que tendría esta concentración en el equipo, situación que hoy se refleja en la cancha.

Los jugadores convocados a la concentración de la Selección tienen vacaciones obligatorias

Es importante señalar que la ausencia de Armando González no responde a una decisión del jugador ni del club, sino a una normativa internacional. La FIFA establece que los futbolistas convocados deben contar con al menos 10 días de descanso antes de integrarse a su selección. En ese periodo, cada jugador decide cómo utilizar su tiempo, y en el caso del delantero rojiblanco, ha optado por cumplir compromisos mediáticos mientras espera su llamado oficial.