Armando González dejó una declaración que no pasó desapercibida al hablar sobre la Selección Mexicanay sus posibles convocados rumbo al Mundial 2026.

En entrevista con David Faitelson, el atacante del Club Deportivo Guadalajara fue cuestionado sobre los delanteros que tiene en mente Javier Aguirre, abriendo la puerta a una confesión que llamó la atención.

Durante la charla, la “Hormiga” González fue consultado sobre su opinión de nombres como Raúl Jiménez, Guillermo Martínez, Santiago Giménez y Julián Quiñones, todos considerados opciones ofensivas para el representativo azteca; sin embargo mostró su deseo de conocer a uno en particular.

¿Qué jugador de la Selección Mexicana desea conocer Armando González?

El canterano de Chivas reveló que quisiera conocer a Santiago Giménez: “Quiero ya tener la oportunidad de conocer a Santi porque quiero aprenderle mucho a él. No me ha tocado la fortuna de conocerlo porque no ha podido ir a las Fechas FIFA y, bueno, espero conocerlo, primero Dios”.

El motivo detrás de este encuentro pendiente tiene contexto, ya que el “Bebote” no había podido integrarse a las concentraciones del TRI debido a una lesión que lo mantuvo meses sin actividad.