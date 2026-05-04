Armando González volvió a colocarse en el centro de la conversación futbolística tras una reciente entrevista con David Faitelson, en la que reveló una postura que no pasó desapercibida.

El delantero del Club Deportivo Guadalajara eligió a Javier “Chicharito” Hernández por encima de Hugo Sánchez como su principal referente en la Selección Mexicana.

Cabe mencionar que durante la charla, la “Hormiga” explicó que su elección está marcada por un tema generacional y de identificación personal.

“Bueno, es que Hugo es uno de los mejores, pero a mí me tocó ver al Chicharito y además es de Chivas, quisiera ser como él, lograr las cosas que hizo en su carrera y por eso creo que lo pondría por encima de Hugo”, señaló.

Destacar que las declaraciones de Armando González reabren una discusión en el futbol mexicano: comparar a dos de los delanteros más importantes que ha dado nuestro país.

Por un lado, Hugo Sánchez, ícono del Real Madrid y referente mundial; por el otro, Chicharito Hernández, máximo goleador en la historia del TRI y figura en Europa con clubes como el Manchester United.

Armando González disfruta de sus vacaciones

Actualmente, el artillero del Club Deportivo Guadalajara se encuentra disfrutando de unos días de descanso previo a integrarse a la concentración de la Selección Mexicana.

Su convocatoria forma parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo, donde buscará consolidarse como una de las opciones en el ataque del combinado nacional.