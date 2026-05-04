El Guadalajara se alista para enfrentar a Tigres en una vuelta que ya de por sí es muy complicada porque debe anotar dos goles para avanzar a Semifinales de la Liguilla. De cara al partido en el Estadio Akron, repasá qué jugadores están descartados por Gabriel Milito para enfrentar recibir a los felinos y cuál es la única duda en la convocatoria.

Lo sucedido en Nuevo León dejó en evidencia que el entrenador argentino planteó muy mal el partido porque desde un principio fue ir a especular con la ventaja deportiva por haber finalizado mejor en la tabla general de posiciones.

El próximo fin de semana se espera ver unas Chivas que vuelve a jugar a su futbol y que vaya en busca de la victoria. Para la vuelta contra Tigres es un hecho que Hugo Camberos sigue en duda luego de que no haya sido tenido en cuenta por una molestia muscular.

Gabriel Milito necesita que Chivas gane por dos goles de diferencia ante Tigres. (Foto: IMAGO7)

Entre los descartado Gabriel Milito sabe muy bien que no podrá contar con Daniel Aguirre, quien está lesionado y por ahí volvería para una hipotética Final. A ellos hay que sumar a los cinco convocados por la Selección Mexicana, Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González, y los cepillados del entrenador, Érick Gutiérrez, Eduardo García y Leonardo Sepúlveda.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. Tigres por la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se llevará adelante el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Akron. El partido está pactado para jugarse a las 19:07 del Centro de México.