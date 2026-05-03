Uno de los jugadores que Chivas sabe muy bien que tiene todos los números para salir en el próximo mercado de pases es Armando González. En medio de la Liguilla para el Clausura 2026 y su convocatoria a la Selección Mexicana, la Hormiga confesó que le gustaría dar el salto a Europa luego del Mundial 2026 y que, de no darse su venta, estará enfocado en el Guadalajara.

Sin dudas, la actualidad del atacante rojiblanco invita a todo el Rebaño Sagrado a soñar con llevar la bandera rojiblanca a cada rincón del mundo. Sin embargo, hay muchos que no quieren dejarlo ir porque suplir su ausencia es un trabajo que costó nueve años solucionar luego de la salida Alan Pulido, último campeón de goleo que tuvo el Guadalajara.

A pesar de los deseos de la afición, la directiva y el cuerpo técnico de Chivas saben muy bien que en el próximo mercado de pases van a llegar ofertas por Armando González. A su vez, en las últimas horas confesó que le gustaría dar el salto a Europa en el próximo libro de pases.

Armando González habló de su salida de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Sí, lo intentaría, porque es un sueño que tengo. Pero si no se da, no pasa nada; seguiré trabajando. Y si se da, estaré muy agradecido. Todo depende de seguir enfocado en el día a día”, respondió la Hormiga a Sport. Y agregó: “Son ligas con un nivel muy alto en las que me gustaría jugar. Es un sueño que tengo desde niño: jugar en Europa y seguir creciendo”.

¿Armando González quiere jugar en Barcelona?

En medio de este contexto, Armando González confesó que le gustaría jugar en el Barcelona. “Sí, claro, ¿a quién no le gustaría? El Barça es uno de los mejores equipos de la historia. Para mí, el equipo de Guardiola es mítico, y lo que están haciendo ahora con Hansi Flick también es muy importante. Cualquier jugador quiere llegar ahí. Si se da, estaría muy agradecido”, declaró el futbolista de Chivas.