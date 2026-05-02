Mientras jugadores y cuerpo técnico de Chivas están totalmente enfocados en la Liguilla del Clausura 2026, la directiva rojiblanca ya trabaja en la planificación del próximo torneo. En ese sentido, el análisis de posibles refuerzos para la temporada 2026/2027 ya está en marcha, buscando fortalecer un plantel que aspira a mantenerse como protagonista.

Iván Tona es un buen medio de contención.

Aunque todavía no hay nombres oficialmente confirmados como objetivos del club más allá de algunos regresos previstos, un jugador en particular llamó poderosamente la atención de la afición tras su actuación en la última jornada, al grado de que ya es pedido como refuerzo para el Apertura 2026.

Se trata de Iván Tona, mediocampista de Xolos de Tijuana, quien dejó muy buenas sensaciones en el duelo de la Jornada 17. Destaca por su orden táctico, capacidad para desempeñarse como pivote y gran despliegue físico en labores de recuperación. Además, es un jugador con muy buen control de balón y precisión en el pase, cualidades que le permiten contribuir tanto en la salida como en el juego en largo.

Comparativa entre Iván Tona y Fernando González.

En términos de encaje, Tona podría competir directamente con Fernando González en la contención. Si bien el Oso es pieza clave en el esquema de Gabriel Milito, sus 32 años obligan a pensar en un relevo a mediano plazo. En ese contexto, el perfil de Tona, con 26 años, encaja como una apuesta de presente y futuro para el mediocampo del Guadalajara.

Luis Gabriel Rey también podría llegar para reforzar el medio campo de Chivas

De cara al Apertura 2026, todo apunta a que Chivas buscará reforzar la zona de contención. Esto se debe también al regreso de Luis Gabriel Rey tras su préstamo con Puebla. Sin embargo, en caso de que Gabriel Milito no lo contemple como mediocampista, o lo utilice como defensa central, su posición natural, la opción de Iván Tona como refuerzo tomaría aún más fuerza dentro del análisis deportivo del club.