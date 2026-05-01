Con el Clausura 2026 de la Liga MX ingresando en su etapa decisiva, el mercado de fichajes está cada vez más cerca y hay posiciones que podrían ser prioridad para el Club Deportivo Guadalajara. En este caso, no hablamos necesariamente de una negociación en curso, sino de una oportunidad que ya estuvo en el radar rojiblanco: Edwin Cerrillo.

Nacido el 3 de octubre de 2000 en Waco, Texas, Estados Unidos, Edwin Javier Cerrillo es un mediocampista de contención de 25 años que actualmente milita en el LA Galaxy de la MLS. Con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, se desempeña como pivote central, destacándose por su orden táctico y su capacidad para distribuir el balón desde la base de la jugada.

Cerrillo fue titular ante Toluca por Concachampions (Getty Images)

Según pudo saber Rebaño Pasión, el Guadalajara estuvo muy cerca de ficharlo cuando todavía pertenecía a FC Dallas, en una operación que no llegó a concretarse por factores propios del sistema de fichajes en la MLS. En la actualidad, Cerrillo tendría un valor estimado de 3,5 millones de euros según Transfermarkt, mientras que ha sido titular con LA Galaxy en 9 de los 10 partidos disputados esta temporada.

Chivas buscó a Edwin Cerrillo antes de fichar a Daniel Aguirre

Aunque el intento de Chivas para fichar a Edwin Cerrillo no llegó a buen puerto, aquel seguimiento realizado no fue en vano, ya que allí fue cuando se vio a Daniel Aguirre, quien llegó al Guadalajara desde LA Galaxy, mismo club en el que ahora milita Cerrillo.

Aguirre esa fundamental con Chivas en el Clausura 2026, pero se perderá el inicio de la Liguilla (Getty Images)

¿Cómo juega Edwin Cerrillo?

Edwin Cerrillo responde a un perfil cada vez más valorado: mediocentro posicional, de buena lectura y con precisión en la distribución. Sus números lo sostienen como un volante confiable en la base de la jugada, con altos porcentajes de efectividad en el pase y una participación activa en la progresión. A eso le suma capacidad de recuperación y orden táctico, aunque con menor incidencia en el último tercio.

(WyScout)

Su estilo lo acerca a un volante de contención clásico, más enfocado en sostener la estructura que en romper líneas desde el despliegue. Sin embargo, a diferencia de otros perfiles similares, ofrece una mayor limpieza con el balón y criterio en la salida, algo que podría potenciar una idea de juego que prioriza la posesión. Otro aspecto que suma es su perfil fuera del campo. Se trata de un jugador con buena mentalidad y carácter competitivo, condiciones que suelen pesar en el análisis interno del club.