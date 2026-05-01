Chivas Femenil inició su camino en la Liguilla del Clausura 2026 la noche de este jueves en el Estadio Akron, en un partido que terminó en celebración para la afición rojiblanca. Más allá del resultado, la gran protagonista fue Alicia Cervantes, quien con su gol 161 se convirtió en la máxima goleadora en la historia del Club Guadalajara, marcando una noche histórica para la institución.

Sin embargo, el enfoque ahora está completamente en el partido de vuelta en el Estadio Hidalgo, un escenario complicado donde Pachuca Femenil suele hacerse fuerte. Además, el penal convertido por las Tuzas en los minutos finales dejó la eliminatoria abierta, por lo que Antonio Contreras deberá gestionar el encuentro con mucha inteligencia si quiere asegurar el pase a semifinales.

Con el marcador global de 2-1 a su favor, Chivas Femenil tiene claro el panorama: necesita empatar o ganar en la vuelta para avanzar a la siguiente ronda. Esto se debe a que en caso de empate global, el criterio de posición en la tabla beneficiaría a Pachuca, por lo que cualquier derrota, incluso por un solo gol, dejaría fuera a las rojiblancas.

Además, el antecedente reciente entre ambos equipos da señales positivas para el Guadalajara, ya que en la Jornada 12 también se enfrentaron en el Estadio Akron con empate 1-1. De esta forma, Chivas ha logrado resultados favorables en sus duelos ante Pachuca en este torneo, algo que buscarán replicar ahora en territorio hidalguense.

¿Cómo le va al Pachuca cuando juega de local y a Chivas Femenil cuando juegan de visita?

En cuanto a los números, Pachuca Femenil ha sido muy sólido en casa, ganando seis de los ocho partidos que disputó en el Estadio Hidalgo, con un empate y una sola derrota. Por su parte, Chivas Femenil también ha mostrado consistencia como visitante, con dos victorias, cinco empates y apenas una derrota en ocho encuentros fuera de casa, lo que refuerza la idea de que tienen argumentos suficientes para competir y sostener la ventaja en esta serie de Cuartos de Final.