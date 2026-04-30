Chivas Femenil vuelve a ver acción en el Clausura 2026 y en esta ocasión lo hace ante Pachuca por los Cuartos de Final de la Liguilla. El equipo de Antonio Contreras necesita ganar debido a que la ventaja deportiva la tienen las hidalguenses por haber finalizado mejor en la tabla general de posiciones.
Alineación de Chivas Femenil
Blanca Félix, Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha López, Yamile Franco, Eva González, Natalia Villareal, Gabriel Valenzuela, Adriana Iturbide, Jasmine Casárez y Alicia Cervantes. DT: Antonio Contreras.
Alineación de Pachuca
Esthefanny Barreras, Vaitiare Robles, Ohale Osinachi, Yirleidis Quejada, Andrea Pereira, Berenice Ibarra, Karla Nieto, Verónica Corral, Nina Nicosia, Aline Gomes y María García. DT: Óscar Torres.
Suplentes de Chivas
Zoe Aguirre, Diana Rodríguez, Isabela Esquivias, Casandra Montero, Carolina Jaramillo, Mayra Pelayo-bernal, Joselyn de la Rosa, Joseline Montoya, Denise Castro y Viridiana Salazar.
Suplentes de Pachuca
Carmen López, Alexandra Godínez, Kelly Caicedo, Daniel Flores, Selene Valera, Julia Valadez, Abril Fragoso, María Mauleon y Mackenzee Vance.