México tuvo un debut soñado en el Mundial 2026 al imponerse por 2-0 sobre Sudáfrica gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El encuentro contó con una importante presencia rojiblanca, ya que Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado fueron titulares, mientras que Armando González ingresó durante el segundo tiempo. Luis Romo, por su parte, fue el único representante de Chivas que no sumó minutos. Mientras tanto, en Verde Valle continúan surgiendo novedades importantes de cara al Apertura 2026.

Chivas investigó la vida personal de Jordan Carrillo antes de ficharlo

La llegada de Jordan Carrillo no sólo respondió a cuestiones futbolísticas. De acuerdo con información compartida por César Huerta, la directiva rojiblanca también analizó aspectos relacionados con el comportamiento del mediocampista fuera de las canchas antes de avanzar con su contratación. Según explicó el periodista, dentro del Guadalajara buscaron asegurarse de que el jugador atravesara un momento de mayor madurez personal. “Pregunté y dicen que el muchacho ya está calmado, que ya no anda de fiesta en fiesta, que ya está enfocado en su carrera”, comentó Huerta. Esa evaluación terminó siendo un factor que reforzó la confianza del club para apostar por uno de los talentos mexicanos más interesantes de la actualidad.

Alejandro Manzo lideró las negociaciones por Jordan Carrillo

Otra de las revelaciones en torno al fichaje de Carrillo tiene que ver con el papel que desempeñó Alejandro Manzo dentro de la operación. Según la misma información de César Huerta, fue el directivo quien encabezó personalmente las conversaciones con Alejandro Irarragorri para intentar concretar la llegada del futbolista procedente de Santos Laguna. Posteriormente, las condiciones de la negociación fueron presentadas a Amaury Vergara y también consultadas con Gabriel Milito. El entrenador argentino respaldó la incorporación del jugador y consideró que podía aportar características importantes para fortalecer el proyecto deportivo del Guadalajara, lo que terminó facilitando el cierre de la operación.

Armando González respondió a Ricardo La Volpe tras su debut mundialista

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el ingreso de Armando González en el triunfo de México. Después del encuentro, Ricardo La Volpe le pidió al delantero que respondiera con goles al cariño que recibe por parte de la afición mexicana, comentario al que la Hormiga respondió con humildad y entusiasmo. “Sí, profesor, no se preocupe, trabajo todos los días para eso”, señaló el atacante rojiblanco. Además, reconoció la emoción que sintió al formar parte de una noche histórica para su carrera: “No tengo palabras para describir lo que me toca vivir hoy. Es impresionante toda la gente, toda la bandera, el himno, todo. Es pura pasión, es puro orgullo y gracias a Dios a mí me tocó vivir todo”.

Roberto Alvarado explicó su función táctica en la Selección Mexicana

Más allá de la asistencia que dio para el gol de Raúl Jiménez, Roberto Alvarado volvió a ser tema de conversación por su papel dentro del esquema de Javier Aguirre. El futbolista de Chivas suele recibir críticas por no producir los mismos números ofensivos que registra con el Guadalajara, aunque él mismo explicó que sus responsabilidades en el Tri son diferentes. “Junto con el cuerpo técnico tratamos de formar esa línea de cinco. Yo ayudo a defender un poco más, en este caso hoy a Israel Reyes. Es una ida y vuelta que hay que tener”, comentó el Piojo. El atacante también reconoció que esas tareas defensivas pueden limitar su presencia en zonas de definición: “A veces pienso que por el tema de estar defendiendo no te da muchas veces el llegar a profundidad y ser ofensivo, pero tratando de atacar y defender, de poder ayudar al grupo y de estar mejor cada día”.