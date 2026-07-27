El Rebaño ya prepara su visita a Puebla con novedades sobre el mercado, el All-Star Game y el estreno del Tapatío en la Liga de Expansión MX.

Tras conseguir su primera victoria en el Apertura 2026 frente a FC Juárez, las Chivas de Guadalajara ya se enfocan en su visita a Puebla por la Jornada 3. Sin embargo, la preparación del equipo de Gabriel Milito estará marcada por la participación de varios futbolistas en el All-Star Game. Además, hay novedades en el mercado de fichajes y debutó el Tapatío en la Liga de Expansión MX.

Cinco jugadores viajarán al All-Star Game antes de enfrentar a Puebla

La semana será exigente para el Guadalajara. Apenas 48 horas antes de visitar a Puebla, Brian Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledezma, Armando González y Kevin Castañeda participarán en el All-Star Game entre las figuras de la Liga MX y la MLS, que se disputará en Charlotte. Aunque se trata de un partido amistoso, suele jugarse con una intensidad considerable, por lo que el cuerpo técnico deberá gestionar el desgaste físico de cinco futbolistas que habitualmente tienen un papel importante en el equipo.

César Merlo asegura que Armando González se queda en Chivas

Después de su participación en el Mundial 2026 y de los rumores sobre una posible salida al futbol europeo, César Merlo informó que Armando González permanecerá en Chivas durante este mercado de fichajes. El delantero despertó el interés de varios clubes extranjeros, pero todo indica que continuará bajo las órdenes de Gabriel Milito. El club mantiene una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares para equipos europeos, aunque por ahora no se espera que abandone Verde Valle.

Armando González se queda en Chivas (Imago7)

Brian Gutiérrez sigue en la mira de Europa

Quien sí continúa generando expectativa de cara al cierre del mercado es Brian Gutiérrez. El periodista César Merlo reveló que el interés desde Francia sigue vigente y no descartó que el conjunto europeo presente una oferta en las próximas semanas. El mediocampista, que recientemente fue reconocido como Novato del Año y disputó el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, continúa siendo uno de los futbolistas rojiblancos con mayor proyección internacional.

Tapatío debutó con empate ante Cruz Azul Hidalgo

El Tapatío inició su participación en el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX con un empate sin goles frente a Cruz Azul Hidalgo en el Estadio Akron. El conjunto dirigido por Pepe Meléndez terminó el encuentro con un hombre menos tras la expulsión del capitán Matías Cendejas, pero también recibió una buena noticia con el regreso de Diego Delgadillo, defensor central que volvió a las canchas después de superar una larga lesión. El zaguero incluso había debutado con Chivas antes de quedar inactivo por varios meses.