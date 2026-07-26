La posible salida de Brian Gutiérrez tendría un costo importante. Te contamos cuál sería el precio que le pondría Chivas.

Brian Gutiérrez podría convertirse en uno de los nombres a seguir en el mercado de fichajes de Chivas. Aunque el mediocampista continúa formando parte del proyecto rojiblanco, el interés desde Europa no ha desaparecido y, de acuerdo con el periodista César Merlo, un club de Francia podría presentar una oferta por sus servicios.

Durante una transmisión en su canal de YouTube, César Luis Merlo reveló que el seguimiento hacia Brian Gutiérrez se mantiene vigente y que existe la posibilidad de que el Club Deportivo Guadalajara reciba una propuesta formal antes de que cierre el mercado, no obstante, por ahora no se ha dado a conocer el nombre del equipo francés interesado, pero el periodista dejó claro que el interés sigue vivo y que la operación podría avanzar si llega una oferta que satisfaga a todas las partes.

Brian Gutiérrez se puso en la mira de Europa.

¿En cuánto podría vender Chivas a Brian Gutiérrez?

De concretarse un acercamiento desde Europa, el Rebaño Sagrado tendría un punto de partida importante para negociar. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, Brian Gutiérrez está valuado actualmente en 8 millones de euros, una cifra que lo coloca entre los futbolistas con mayor proyección dentro del plantel.

El joven mediocampista ha sido considerado durante varios años como una de las principales promesas surgidas de las Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara. Su calidad técnica, visión de juego y capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo han llamado la atención de visores europeos, por lo que no sería la primera ocasión en la que aparece en la órbita de equipos del Viejo Continente.

Para Chivas, una eventual venta representaría un ingreso económico importante, aunque también implicaría desprenderse de un futbolista con un amplio margen de crecimiento, así que la directiva deberá valorar si una oferta cercana a su valor de mercado resulta suficiente o si apuesta por mantenerlo para potenciar aún más su desarrollo.

Cabe mencionar que por ahora, Brian Gutiérrez continúa concentrado en el Torneo Apertura 2026 bajo las órdenes de Gabriel Milito. Sin embargo, las declaraciones de César Luis Merlo dejan abierta la posibilidad de que las próximas semanas sean decisivas para conocer si el interés proveniente de Francia se transforma en una propuesta formal.