Así marcha el Tapatío en la clasificación de la Liga de Expansión MX después del empate conseguido ante Cruz Azul Hidalgo.

El Tapatío no pudo conseguir su primera victoria del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX y tuvo que conformarse con un empate frente a Cruz Azul Hidalgo en la Jornada 2. Con este resultado, el conjunto filial de Chivas sumó su primer punto del certamen, aunque por ahora se mantiene fuera de los puestos de protagonismo en la clasificación.

Tras disputarse los encuentros de la primera fecha, el equipo dirigido por José Meléndez se ubica en la novena posición de la tabla general con apenas una unidad. Si bien el semestre apenas comienza, el cuadro rojiblanco ya está obligado a comenzar a sumar de tres si no quiere perder terreno.

El empate dejó sensaciones encontradas para el Tapatío. Por un lado, logró rescatar un punto en un cotejo complicado; sin embargo, también dejó escapar la oportunidad de escalar varias posiciones en una jornada en la que la diferencia entre los equipos todavía es mínima debido al arranque.

A pesar de ocupar el noveno lugar, la situación de la filial del Chivas aún está lejos de ser preocupante. Con apenas una jornada disputada, la tabla está muy apretada y una victoria en la siguiente fecha podría permitirle dar un salto importante en la clasificación.

Uno de los aspectos que deberá mejorar el Tapatío será la contundencia. A lo largo de la primera fecha, el equipo ha mostrado momentos de buen funcionamiento, pero todavía le ha faltado mayor eficacia frente al arco rival para convertir sus oportunidades en triunfos.

¿Cuándo es el próximo partido del Tapatío?

Tras igualar con Cruz Azul Hidalgo, el Tapatío buscará conseguir su primera victoria del Torneo Apertura 2026 cuando reciba a la Jaiba Brava en el Estadio Akron. El encuentro, correspondiente a la Jornada 3 de la Liga de Expansión MX, se disputará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN.