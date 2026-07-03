Chivas inició oficialmente una nueva etapa junto a Nike como su proveedor de indumentaria deportiva, en un acuerdo que no solo contempla al Primer Equipo varonil, sino también a Chivas Femenil, las Fuerzas Básicas y el Tapatío. Poco a poco, los distintos equipos del club comienzan a mostrar las primeras prendas de la marca estadounidense de cara a la temporada 2026/2027.

Aunque el uniforme del Primer Equipo será presentado oficialmente hasta el próximo 18 de julio, fecha en la que el Guadalajara debutará en el Apertura 2026, el Tapatío ya estrenó su nuevo jersey Nike durante el partido amistoso que disputó la mañana de este viernes, convirtiéndose en el primer equipo del club en portar oficialmente la nueva indumentaria de la marca.

El diseño del uniforme del Tapatío es muy distinto al que utilizará el Primer Equipo. En esta ocasión, predomina el color blanco, tanto en las mangas como en el cuello, aunque conserva la esencia rojiblanca al mantener las tradicionales franjas verticales que distinguen a los equipos de Chivas, dando como resultado una propuesta con una identidad propia para la filial.

Otra diferencia importante respecto a los uniformes anteriores es la distribución de los patrocinadores. El pecho del jersey del Tapatío dejó de estar libre de publicidad, ya que el logotipo de Caliente ahora aparece al frente de la camiseta, mientras que en la versión anterior dicho patrocinador se encontraba únicamente en la espalda.

¿Por qué Chivas no ha mostrado oficialmente el jersey que usarán en el Apertura 2026?

La intención del Guadalajara y de Nike es presentar el nuevo uniforme en el mejor escenario posible. Por esa razón, el Rebaño Sagrado no utilizará el jersey oficial en el amistoso de este viernes frente a Correcaminos, sino que disputará ese compromiso con la indumentaria de entrenamiento. De esta manera, el estreno oficial del uniforme quedará reservado para el debut en la Jornada 1 del Apertura 2026, el próximo 18 de julio en el Estadio Akron.