El Tapatío también está cerca de iniciar su camino en el Apertura 2026, y este torneo promete ser más interesante que los anteriores.

Así como Chivas ya afina los últimos detalles para su debut en el Apertura 2026, cuando reciba al Toluca el sábado 18 de julio, el Tapatío también se prepara para el inicio de una nueva temporada. La filial rojiblanca afrontará un torneo con varios cambios importantes en el calendario y en la propia Liga de Expansión, modificaciones que podrían hacer más atractiva la competencia durante este semestre.

Uno de los principales ajustes tiene que ver con el número de equipos participantes. Durante los torneos anteriores, la Liga de Expansión contaba con 15 clubes, una cifra impar que obligaba a que cada jornada un equipo descansara. Ahora esa situación quedó atrás, pues el Apertura 2026 contará con 16 participantes, lo que permitirá que el Tapatío dispute las 15 jornadas del campeonato sin interrupciones por descanso.

Otro de los aspectos más llamativos del calendario es la incorporación de Cruz Azul Hidalgo. La Máquina contará nuevamente con un equipo en la Liga de Expansión y, curiosamente, será el primer rival del Tapatío. Ambos equipos se enfrentarán en la Jornada 1, programada para el domingo 26 de julio a las 5:00 de la tarde, en un duelo que marcará el estreno de ambas escuadras en el campeonato.

La conformación de la Liga de Expansión también cambió respecto al torneo anterior. Hay que recordar que Atlante obtuvo su lugar en la Liga MX, mientras que Irapuato dejó la categoría al quedarse sin estadio. Para completar nuevamente los 16 participantes se incorporaron Cruz Azul Hidalgo, Alacranes de Durango y Piratas de Veracruz, equipos que buscarán convertirse rápidamente en protagonistas del certamen.

En lo deportivo, este será el segundo torneo de Pepe Meléndez desde su regreso al banquillo del Tapatío. El estratega tendrá la misión de mejorar lo conseguido en el Clausura 2026, certamen en el que la filial rojiblanca alcanzó los Cuartos de Final y terminó como la mejor ofensiva del torneo. Además, el equipo hizo historia gracias a Vladimir Moragrega, quien se convirtió en el primer campeón de goleo en la historia del Tapatío.

¿A qué jugadores del Tapatío habrá que darles seguimiento en el Apertura 2026?

Aunque todavía no está definido el plantel definitivo del Tapatío para el Apertura 2026, hay varios futbolistas que apuntan a ser protagonistas y que incluso podrían dar el salto al Primer Equipo en cualquier momento. Nombres como Carlo Soldati en la defensa, Cruz Medina en el mediocampo y Daniel Villaseca como interior son algunos de los elementos a seguir de cerca. A ellos se suman varios juveniles que realizaron la pretemporada con Gabriel Milito y que ya se encuentran bajo la lupa del cuerpo técnico del Guadalajara, por lo que cualquier buen semestre podría abrirles definitivamente las puertas de la Primera División.