Tapatío puso fin a su participación en el Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX tras caer por la mínima en la Vuelta de los Cuartos de Final ante Cancún FC, resultado que dejó el marcador global 2-1 en su contra.

El conjunto dirigido por José Meléndez tenía claro que solo la victoria le abría las puertas a la siguiente ronda, por lo que salió al Estadio Andrés Quintana Roo con una propuesta ofensiva desde el inicio.

Sin embargo, nunca logró sobreponerse al tanto del rival, el cual fue marcado por Christopher Trejo al minuto 31. Cabe mencionar que en la Ida empataron 1-1 con anotaciones de Ángel Chávez y Francisco Melendre.

Tras la eliminación, Tapatío empezará de inmediato su preparación rumbo al Torneo Apertura 2026, con la mira puesta en consolidarse nuevamente como uno de los proyectos protagonistas de la Liga de Expansión MX.

¿Cuál fue la alineación del Tapatío ante Cancún FC?

José Meléndez salió con: Eduardo García; Brandon Téllez, Ángel Chávez, Carlos Hernández, Leonardo Jiménez, Matías Cendejas, Saúl Zamora, Jorge Guzmán, Enrique Ledesma, Daniel Villaseca y Vladimir Moragrega.