El mercado de pases sigue abierto mientras todas las selecciones se preparan para jugar el Mundial 2026. Mientras México se alista para su debut ante Sudáfrica, sale a la luz que César Huerta sería jugador de Toluca.

Todo el futbol mexicano sigue de cerca cómo se ultiman detalles para el inicio del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. En medio de este contexto, el Guadalajara vuelve a ser noticia porque César Huerta, futbolista que se formó en Verde Valle, regresaría a México para jugar en el Toluca que tiene como defensa a Antonio Briseño. ¿Cómo lo recibe el Pollo?

La salida del Chino del Guadalajara fue festejada por la afición debido a que nunca se terminó de adaptar para marcar la diferencia. Sin embargo, lo que molestó mucho fue el festejo que realizó cuando era jugador de Pumas en el que tenía una playera que decía rehecho en C.U. tras anotarle al Rebaño Sagrado.

La actualidad de César Huerta no solo lo tiene en la Selección Nacional de México sino que además lo encuentra uno de los jugadores del Anderlecht de Bélgica. En medio del contexto mundialista, se dio a conocer que el exjugador del Guadalajara estaría cerca de volver a jugar en la Liga MX con los colores de Toluca.

El Chino Huerta regresaría a la Liga MX.

“Mediotiempo ha podido corroborar dicha información y está en posibilidad de confirmar que el exjugador de las Chivas y Pumas jugaría para el actual Campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf”, reportó Paco Vela. Y agregó: “La información que este medio posee sobre la negociación es que será una compra definitiva por parte del Toluca al equipo belga, además de una oferta de cuatro años de contrato”.

Chino Huerta se reencuentra con Pollo Briseño

Uno de los momentos que marca el paso de César Huerta por Chivas es la pelea que tuvo con Antonio Briseño en pleno partido. No hay que olvidarse de que esta situación más la crítica de la afición provocaron su salida del Guadalajara.