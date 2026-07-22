Desde antes del Mundial de 2026, varios jugadores de Chivas ya aparecían en el radar del futbol europeo. Incluso hubo reportes que aseguraban que algunos clubes ya habían realizado acercamientos e incluso ofertas formales por elementos del Guadalajara, como sucedió con Armando González y Raúl Rangel, dos de los futbolistas rojiblancos que más interés despertaban por su proyección y nivel mostrado en la Liga MX.

Sin embargo, la Copa del Mundo modificó el panorama de varios de ellos. Mientras Brian Gutiérrez despertó el interés de clubes del futbol francés gracias a sus actuaciones con la Selección Mexicana, Roberto Alvarado también habría llamado la atención desde Brasil tras convertirse en uno de los mejores jugadores del Tri. En contraste, Armando González tuvo muy pocos minutos durante el torneo, por lo que los rumores sobre una posible salida al Viejo Continente se enfriaron, al menos por ahora.

Sin embargo, de acuerdo con información del periodista Jesús Bernal, la directiva de Chivas ya tomó una postura muy clara respecto a las posibles ventas al extranjero. Cualquier club que quiera fichar a un futbolista del Guadalajara deberá pagar íntegramente la cláusula de rescisión correspondiente, ya que el Rebaño Sagrado no tiene contemplado facilitar negociaciones únicamente por tratarse de equipos del futbol europeo.

La decisión responde a la fuerte inversión que el Guadalajara realizó para conformar uno de los planteles más competitivos de su historia reciente. En Verde Valle consideran que el equipo está preparado para competir por los cuatro torneos de la temporada 2026/2027, teniendo como principales objetivos conquistar la Liga MX y la Concacaf Champions Cup, torneo que además otorgaría el boleto al Mundial de Clubes de 2029.

Encuesta ¿Es injusto que Chivas le cierre las puertas a Europa a sus jugadores? ¿Es injusto que Chivas le cierre las puertas a Europa a sus jugadores? Sí, ellos sueñan con dar el salto No, su prioridad debe ser Chivas Está bien que salgan solo si pagan bien Ya votaron 13 hinchas

Eso no significa que Chivas le cierre las puertas del futbol europeo a sus jugadores. La postura del club es que cualquier futbolista podrá salir si llega una oferta que realmente refleje su valor. En el Guadalajara entienden que muchos de sus elementos sueñan con jugar en el Viejo Continente, pero también consideran que el proyecto deportivo actual tiene como prioridad absoluta volver a levantar títulos, por lo que no están dispuestos a debilitar al plantel sin recibir la compensación adecuada.

Chivas no iría por más refuerzos aun si alguno de sus jugadores se va a Europa

Tras la derrota frente al Toluca, Gabriel Milito dejó claro en conferencia de prensa que considera cerrado el mercado de fichajes para Chivas. El estratega argentino aseguró que Kevin Castañeda y Jordan Carrillo eran los dos perfiles que necesitaba para fortalecer al plantel, por lo que no espera nuevas incorporaciones. Incluso, si algún futbolista termina saliendo rumbo al futbol europeo después de que paguen su cláusula de rescisión, la intención del club sería no realizar más contrataciones y confiar plenamente en el grupo que actualmente tiene a su disposición.