En medio de las especulaciones sobre su posible salida del Guadalajara, un posteo en redes sociales devolvió la tranquilidad sobre el futuro de la 'Dama de los Moños'.

Chivas Femenil ha estado inmiscuido en una serie de rumores durante semanas debido a la limpieza que está realizando en el vestidor la Directora Deportiva, Nelly Simón, quien ha cepillado a casi una decena de futbolistas, en donde se especuló mucho recientemente en torno al futuro de Damaris Godínez.

Los rumores acerca de una posible salida de la defensora del Guadalajara surgieron debido a que no fue llevada a Querétaro para realizar la pretemporada con el resto del plantel rojiblanco, por lo que ante la ola de bajas que se registró en la escuadra tapatía comenzaron a suscitarse una serie de teorías de conspiración.

La realidad es que el club no ha manifestado su postura sobre el motivo por el que Damaris Godínez no acudió a Querétaro para trabajar con el resto del plantel bajo las órdenes de Antonio Contreras; sin embargo, hay reportes de que la futbolista estaría entrenando en las instalaciones del club junto a la lesionada Anacamila Hernández.

Es por eso que se desconoce si la ‘Dama de los Moños’ no fue a pretemporada por una lesión o alguna situación extraordinaria; sin embargo, es casi un hecho de que permanecerá como rojiblanca, ya que en pleno día de su cumpleaños, las redes sociales oficiales del club le dedicaron un mensaje de felicitación y hasta una nota en el portal, confirmando que no hay tensión con el club.

¿Cómo ha sido la carrera de Damaris Godínez?

La futbolista estuvo muy cerca de renunciar a su sueño de ser futbolista debido a su maternidad; sin embargo, decidió seguir adelante y debutó como profesional en enero del 2018 con la escuadra del León. Posteriormente, para el Clausura 2019 llegó al Puebla, en donde solo estuvo un semestre, por lo que para el Apertura 2019 fue fichada por el Guadalajara, convirtiéndose en una referente del club.

Chivas Femenil cayó goleado en pretemporada

El Guadalajara está afinando detalles antes de su presentación en el Apertura 2026, en donde se enfrentó al Club León en un amistoso a tres tiempos, en donde las Esmeraldas derrotaron por marcador de 0-3 a las tapatías, desatando una ola de críticas contra directiva y cuerpo técnico del Rebaño.