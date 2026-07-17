El Rebaño Femenil se encuentra realizando su pretemporada en Querétaro, en donde Boyi destaca la oportunidad de fortalecer vínculos entre las jugadoras de cara al arranque del torneo.

La Liga MX Femenil es una competencia que está muy cerca de cumplir su primera década de existencia, en donde desde el principio fue evidente el apoyo e impulso que le daría Chivas Femenil a esta categoría; sin embargo, hay otros clubes que no apoyan de la misma manera.

Es por eso que la delantera del Guadalajara, Adriana Iturbide, está convencida de que el tener la posibilidad de hacer una pretemporada fuera de la ciudad tapatía es un privilegio que no en todos los equipos del Circuito Rosa logran experimentar, ya que el plantel rojiblanco se encuentra en Querétaro, por lo que destacó que en el Rebaño se impulsen esas prácticas.

“Siempre los cambios son buenos. Es bueno cambiar de aires, el centro está muy bonito. Siempre agradecidas con el club que nos permitan salir a hacer pretemporada fuera, que no todos los clubes tienen esa oportunidad. Es buen momento para integrarnos, estar todas juntas y entrar motivadas a lo que se viene”, explicó la Doctora del Gol a Chivas TV.

Adriana Iturbide destaca la integración de los refuerzos

Durante este mercado de fichajes, el Guadalajara ha realizado una limpieza profunda en el plantel, por lo que se han tenido que hacer algunas contrataciones, por lo que Boyi Iturbide dejó en claro que la pretemporada también sirve para generar vínculos entre las futbolistas para fortalecer el vestidor.

“Es una etapa donde las nuevas caras que se integran, empiezan a conocerse, nosotras empezamos a agarrar esa confianza, volvemos a estar juntas, intercambiar todo tipo de momentos y experiencias. Creo que eso hace un equipo unido, y esa es la base más sólidas para empezar un torneo“, concluyó la goleadora rojiblanca.

¿Cuáles fueron las altas y bajas de Chivas Femenil?

Nelly Simón se dio a la tarea de hacer una limpieza profunda del vestidor de Chivas Femenil, en donde sacó a varias referentes y veteranas del plantel que tenían un peso importante en el interior del grupo, cortando a nueve jugadoras y trayendo solamente a tres refuerzos.