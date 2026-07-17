Diego Campillo no se guardó nada y advirtió a tres rivales que Chivas se llevará el triunfo sí o sí al inicio del torneo.

Chivas está a punto de iniciar su participación en el Apertura 2026 enfrentando a uno de los rivales más fuertes del futbol mexicano. El Guadalajara recibirá al Toluca, un equipo que no solo parte como candidato al título, sino que además ha sido un auténtico dolor de cabeza para Gabriel Milito, quien todavía no ha podido derrotarlo desde que llegó al banquillo rojiblanco. Aun así, en Verde Valle existe plena confianza en comenzar el torneo con una victoria, tal como degó ver Diego Campillo.

Esa confianza quedó reflejada en un video publicado recientemente por Chivas TV, donde el defensor rojiblanco habló sobre los objetivos del equipo y el ambiente que se vive dentro del vestidor. Sin embargo, hubo una frase que llamó especialmente la atención por la seguridad con la que fue pronunciada. “Vamos a llegar a la Leagues Cup con tres partidos ganados”, aseguró el defensor, dejando ver la enorme confianza que existe dentro del plantel para el arranque del semestre.

Las palabras de Campillo hacen referencia al calendario que tendrá Chivas antes del inicio de la Leagues Cup. El Guadalajara debutará ante Toluca, posteriormente enfrentará a Querétaro y después visitará a Puebla en la Jornada 3 del Apertura 2026. Esos son precisamente los tres rivales a los que el zaguero rojiblanco da por vencidos, confiando en que el equipo llegará al torneo internacional con paso perfecto.

Históricamente, Chivas se ha caracterizado por ser un club con una enorme exigencia interna, pero también por mostrar respeto hacia todos sus rivales. Por ello, las declaraciones de Diego Campillo sorprendieron tanto a aficionados como a analistas, con algunos que lo interpretaron como un mensaje con exceso de confianza. Sin embargo, todo apunta a que se trata simplemente de una muestra de la seguridad que existe dentro del grupo y de la convicción que tienen los futbolistas en el trabajo realizado durante la pretemporada.

Además, el optimismo del defensor no parece surgir de la nada. Tanto especialistas como distintas casas de apuestas colocan a Chivas como favorito para vencer al Toluca, una condición que muy probablemente también mantendrá frente a Querétaro y Puebla. Aun así, en el futbol los pronósticos no garantizan absolutamente nada, por lo que el Guadalajara deberá mantener la máxima intensidad en cada encuentro si realmente quiere convertir esas palabras en una realidad.

Diego Campillo no quiere volver a la banca y peleará el puesto con Luis Romo

En lo individual, Diego Campillo también afrontará un semestre de enorme competencia. El defensor comenzó como titular desde la llegada de Gabriel Milito, pero una lesión le abrió la puerta a Daniel Aguirre. Más adelante, la lesión de Luis Romo le permitió recuperar la posición de líbero, un puesto que ha sabido aprovechar y que no ha soltado desde entonces. Ahora, con el regreso del capitán rojiblanco, Campillo deberá pelear nuevamente por mantener un lugar en el once inicial, una competencia que promete elevar todavía más el nivel de la defensa de Chivas.