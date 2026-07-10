Chivas no ha podido ganarle a Toluca bajo el mando de Gabriel Milito, y por fin es favorito para el partido de la J1.

Desde la llegada de Gabriel Milito, hay dos equipos que se han convertido en una auténtica pesadilla para Chivas: Cruz Azul y Toluca. El Guadalajara no ha logrado derrotar a ninguno de ellos, por lo que el debut del Rebaño Sagrado en el Apertura 2026 adquirió un interés especial al tener que enfrentar precisamente a los Diablos Rojos en la Jornada 1, en un duelo que desde ahora luce como uno de los más atractivos del inicio del campeonato.

Lo más llamativo es que, a diferencia de lo ocurrido el torneo pasado, las estadísticas y los pronósticos ahora sí favorecen al Guadalajara. En los enfrentamientos anteriores frente a estos rivales, las predicciones colocaban a Chivas como el equipo con menos probabilidades de ganar. Sin embargo, esa tendencia cambió por completo para el encuentro del próximo sábado frente al conjunto escarlata.

De acuerdo con la casa de apuestas que patrocina a Chivas, el Rebaño Sagrado parte como favorito para quedarse con la victoria. El Guadalajara aparece con un momio de +124, mientras que el Toluca de Antonio Mohamed tiene +194, una diferencia que refleja la confianza que existe en el nivel mostrado por el equipo rojiblanco y confirma que, a una semana del inicio del torneo, es considerado uno de los planteles más fuertes de toda la Liga MX.

Este panorama resulta todavía más sorprendente si se toma en cuenta que Chivas no podrá contar con sus cinco seleccionados nacionales. Los futbolistas que participaron en el Mundial 2026 apenas reportarán este lunes con el club y necesitarán algunos días para recuperar el ritmo junto al resto del plantel que sí realizó la pretemporada completa bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Encuesta Siendo realista, ¿qué resultado ves más probable para el Chivas vs Toluca? Siendo realista, ¿qué resultado ves más probable para el Chivas vs Toluca? Chivas por fin le gana al Toluca Empate, los dos vienen bien Gana Toluca, las bajas de Chivas pesan Ya votaron 2 hinchas

Además, tampoco estará disponible Efraín Álvarez, quien fue calificado por Sofascore como el mejor jugador del Guadalajara durante el semestre anterior. Que Chivas siga siendo favorito aun con seis ausencias de tanto peso habla del crecimiento que ha tenido la plantilla y de la confianza que existe en los futbolistas que llegaron para reforzar al equipo de cara al Apertura 2026.

¿Qué cambios en la alineación hará Gabriel Milito con respecto a lo visto en el torneo pasado?

Las seis bajas confirmadas obligarán a Gabriel Milito a modificar de forma importante su once inicial. En la portería, Óscar Whalley ocuparía el lugar de Raúl Rangel; mientras que Diego Campillo apunta a asumir el puesto de Luis Romo en la línea defensiva. Por otro lado, las ausencias de Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González abrirían la puerta para que Kevin Castañeda, Jordan Carrillo y Ángel Sepúlveda aparezcan desde el arranque, teniendo una oportunidad inmejorable para convencer a Gabriel Milito desde la primera jornada del campeonato.