El comunicador especialista en los mercados de transferencias destapó que el Guadalajara ya no busca incorporaciones, pero tendría una asignatura pendiente.

Chivas ha registrado un mercado de fichajes brillante de cara al Apertura 2026, debido a que la directiva encabezada por Amaury Vergara habría concretado registrar las altas y bajas que tenía presupuestadas; sin embargo, el comunicador César Luis Merlo destapó que aún hay un movimiento pendiente y sería el de encontrarle salida a Miguel Tapias.

“Chivas está buscando sacar al último jugador de los que consideraba prescindibles que es Micky Tapias, por el que todavía no hay ofertas por él. Chivas, hoy, no está en el mercado.

“Confirmo que Chivas no está activo, no está buscando jugadores. Hay que tener en cuenta de que si hay alguna salida, por ahí pueden salir al mercado, pero al día de hoy no les puedo mentir, Chivas no está activo“, explicó en una transmisión en YouTube.

¿Cuáles son las bajas de Chivas para el Apertura 2026?

En el Guadalajara ya concretaron las salidas de varios elementos que no eran tomados en cuenta como Alan Pulido, Érick Gutiérrez, Yael Padilla, Diego Ochoa y estarían por anunciar la salida de Gilberto Sepúlveda rumbo al FC Juárez.

Otro elemento que estaría en suspenso su futuro es Fidel Barajas, quien volvería al Guadalajara después de no poder consolidarse con el Atlético de San Luis, por lo que en caso de no encontrarle acomodo, deberán seguirle pagando su sueldo.

¿Cuáles son las altas de Chivas para el Apertura 2026?

El Guadalajara abrió la chequera nuevamente y decidió contratar a Jordan Carrillo por 5 millones de dólares, además de Kevin Castañeda por 3 millones de billetes verdes, más la carta de Yael Padilla.

Por si fuera poco, directiva y cuerpo técnico del chiverío decidieron abrirle las puertas de regreso a Luis Rey, quien ya está integrado desde la pretemporada y está tratando de llenarle el ojo a Gabriel Milito para ser tomado en cuenta, ya sea como defensa central o como contención.