Después de varias semanas de incertidumbre y con la esperanza de los aficionados de que la directiva fuera por el mediocampista de los Bravos, el comunicador argentino destapó la decisión que tomó la cúpula rojiblanca.

Chivas está actuando con rapidez e inteligencia en este mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026 en donde y habrían cerrado la contratación de Kevin Castañeda desde Xolos de Tijuana y la salida de Yael Padilla; sin embargo, había otro nombre en el radar y se trataba del de Denzell García.

La directiva del Guadalajara continúa analizando los perfiles de los jugadores que podrían recalar en el redil para el próximo torneo, en donde uno de los que más le interesaba era el futbolista de FC Juárez, con quien se entorpecieron las conversaciones debido al alto precio en que lo cotizó la escuadra de Bravos, alcanzando los 10 millones de dólares.

Es por eso que el especialista en mercados de transferencias, César Luis Merlo, destapó que desde el interior del chiverío le han confirmado que el trato está totalmente caído, ya que Alejandro Manzo se habría negado a pagar una cifra tan grande por el mediocampista.

“Tengo novedades de Denzell García. Caído definitivamente. Hubo negociaciones, Juárez pidió una lana muy, pero muy elevada y las Chivas no estaban dispuestos a pagarla.

“No cedieron y no van a hipotecar la economía del club por un jugador que sienten que es muy bueno, pero que sienten que Juárez está pidiendo un valor muy por encima de lo que considera la directiva encabezada por Alejandro Manzo, que vale Denzell García. Ya está, trato deshecho”, explicó el comunicador en una transmisión con Futboltuber.

¿Cuáles otros jugadores han sonado para reforzar el medio campo de Chivas?

Iván Tona

Óscar Macías

Elías Montiel

¿Cuándo arrancará la pretemporada de Chivas?

Después de la dolorosa eliminación en Semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara arrancó su receso vacacional, el cual se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que están citados los futbolistas para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026.