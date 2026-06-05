El extremo del Guadalajara está concentrado en ganarse la confianza del entrenador argentino, por lo que le envió unas frases temerarias de cara a la pretemporada.

Hugo Camberos es uno de los futbolistas más talentosos y desequilibrantes que tiene Chivas en su plantel; sin embargo, el juvenil no ha podido consolidarse en el primer equipo debido a la falta de oportunidades por parte del entrenador Gabriel Milito, situación que el canterano tratará de revertir en este Apertura 2026.

‘Vegeta’ ha puesto pausa a sus vacaciones para reportar con la Selección Sub 20 de México que sostuvo un duelo de preparación contra la selección de Japón de la misma categoría, en donde los asiáticos se impusieron por goleada de 3-1, en donde el canterano del Guadalajara hizo el descuento con un golazo.

Al término del partido, Camberos rompió el silencio y aseguró que está enfocado cien por ciento en el chiverío, por lo que desea trabajar fuerte para convencer al argentino de alinearlo más veces en el próximo torneo.

“Paso a paso, ahorita estoy enfocado en la Selección. Al regresar a la pretemporada, a llenarle el ojo a Gaby Milito que a final de cuentas él toma las decisiones. Si él me pone, es por algo y si no, también.

“Mientras no me ponga, seguiré trabajando. Y si me pone, seguiré trabajando aún más para que nadie me quite el lugar. A final de cuentas tenemos muchos grandes jugadores en el plantel, sabemos de la exigencia que hay.

“Me pone muy contento que Santi (Sandoval) haya hecho ese torneo con el equipo. Que vean que los jóvenes estamos listos y que estamos buscando una oportunidad“, explicó el canterano rojiblanco a TVC Deportes.

¿Cuándo arrancará la pretemporada de Chivas?

Después de la dolorosa eliminación en Semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara arrancó su receso vacacional, el cual se extenderá hasta el 15 de junio, fecha en la que están citados los futbolistas para realizar exámenes médicos y físicos para posteriormente dar comienzo a la pretemporada rumbo al Apertura 2026.