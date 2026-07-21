Jesús Hernández explicó por qué Gabriel Milito mantiene a Fernando González en el once titular de Chivas pese a las críticas de la afición.

Las críticas hacia Fernando González no se hicieron esperar tras el debut de Chivas en el Torneo Apertura 2026. Luego de la derrota frente a Toluca, un sector de la afición rojiblanca utilizó las redes sociales para pedir que el mediocampista salga del once titular, al considerar que no atraviesa su mejor momento futbolístico.

Sin embargo, Gabriel Milito parece tener muy claro el papel que desempeña el “Oso” dentro de su esquema. El periodista Jesús Hernández explicó en un video publicado en YouTube que la continuidad del mediocampista no es casualidad, sino una decisión plenamente respaldada por el entrenador argentino debido a las características que aporta dentro del terreno de juego.

“Primero que nada, al “Oso” lo pone Milito; el ‘Oso’ no se pone solo, o ¿compró su lugar? Al “Oso” lo pone Milito. Ahora, con 10, contra Toluca, no puedes poner de último hombre al “Oso”. Pasó lo que tenía que pasar. El “Oso” juega porque lo pone Milito”, comentó el comunicador, dejando claro que la responsabilidad de alinearlo recae completamente en el timonel del Rebaño Sagrado.

Jesús Hernández también explicó que la prioridad de Gabriel Milito no pasa únicamente por la calidad técnica del mediocampista, sino por el trabajo defensivo que realiza durante los encuentros. Desde su punto de vista, el cuerpo técnico busca equilibrio en esa zona del campo y considera que Fernando González cumple con funciones que otros futbolistas del plantel no ofrecen.

“Milito busca recuperación, busca un tipo que muerda, que recupere; no todos son como ustedes dicen, con buen pie, no todo es el buen pie en el futbol, se necesita también gente que muerda poquito, que vaya, que pegue. Juega porque el profe Milito quiere un recuperador y ahí es donde entra el “Oso”“, agregó el periodista al explicar la idea futbolística del entrenador argentino.

Ahora quedará por verse si Gabriel Milito mantiene su confianza en Fernando González para el compromiso de la Jornada 2 frente a Bravos de Juárez. Mientras una parte de la afición continúa pidiendo cambios en la alineación, el técnico rojiblanco parece convencido de que el “Oso” es una pieza importante para el funcionamiento colectivo que busca consolidar en el Club Deportivo Guadalajara.

¿Cúal sería la alineación de Chivas para enfrentar a Juárez?

De cara al compromiso frente a Bravos de Juárez, todo apunta a que Gabriel Milito mantendría una base muy similar a la utilizada en el debut del Torneo Apertura 2026. La probable alineación de Chivas sería con Raúl Rangel, Richard Ledezma, Kevin Castañeda, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Bryan González, Omar Govea, Fernando González, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González.