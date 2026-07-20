Chivas no pudo ante Toluca y perdió por 2-0 en el Estadio Akron. De lo que poco se habla es del error de Fernando González en el segundo gol de los Diablos Rojos.

Chivas comenzó su camino por la trece de la peor manera debido a que no pudo ni siquiera empatar ante Toluca en la jornada uno del Apertura 2026. De lo que muy poco se habla es del mal partido de Fernando González, el verdadero culpable del segundo gol de los Diablos Rojos. Sin dudas una falla que le puede costar la titularidad.

Por cómo jugó en el cierre del Clausura 2026 y cómo se reforzó para el segundo semestre del año, el Guadalajara llega como candidato a ser campeón. A pesar de la abrumadora derrota ante los escarlatas, Gabriel Milito bajó una clara línea a jugadores, directiva y afición: son candidatos a quedarse con el campeonato.

Sin embargo, si Chivas quiere mantener esa chapa de campeón debe tener a sus jugadores concentrados porque estaba cerca de empatar el partido. Muchos aficionados se quedaron con el partido que llevó adelante Luis Romo, pero poco se habla de un nuevo error defensivo de Fernando González ante Toluca.

Fernando González falló en el último gol de Toluca. (Foto: IMAGO7)

En el momento en que el Guadalajara estaba más cerca del empate, el Oso lee mal la contra que llevan adelante los dirigidos por Antonio Mohamed. La lectura del mediocampista es ir a cerrar a Jesús Gallardo, cuando ya llegaba Diego Campillo a cubrirlo, en vez de ir por Helinho, quien asiste al lateral izquierdo para el 2-0 final.

Es cierto que Fernando González le da equilibrio a Chivas en defensa, pero no es la primera vez que falla en momentos importantes. Ante Querétaro en el Apertura 2025 falló en la salida, ante Atlas por el Clausura 2026 llegó tarde en la salida de Raúl Rangel y el sábado en el Estadio Akron volvió a fallar. Sin duda, lo sucedido contra los Diablos Rojos le puede costar la titularidad.

Antonio Mohamed habló de Chivas

Luego de la victoria de Toluca, Antonio Mohamed afirmó que las Chivas de Gabriel Milito van a estar en la Liguilla. “Chivas es un equipo que va a estar en los primeros lugares, va a estar en la Liguilla, así que para nosotros es un buen parámetro”, afirmó el Turco en conferencia de prensa.