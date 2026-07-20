Tras la derrota frente a los Diablos Rojos, hubo algunos jugadores cuestionados y uno de ellos fue el mediocampista mexicoestadounidense de 23 años.

Las Chivas de Guadalajara debutaron con una derrota por 0-2 ante Toluca en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los dirigidos por Gabriel Milito otra vez se atascaron ante la experiencia y la jerarquía de los Diablos Rojos. Ni los cambios del entrenador lograron cambiar la dinámica y uno de los jugadores cuestionados por su ingreso fue Brian Gutiérrez.

El mediocampista de 23 años partió desde la banca pero ingresó para la segunda mitad en lugar de Kevin Castañeda. En sus intervenciones, intentó generar juego asociado recostándose sobre el carril izquierdo, buscando profundizar con Bryan González. Sin embargo, una mala resolución le costó reproches en redes sociales por parte de la propia afición rojiblanca.

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Tras un desborde de Roberto Alvarado por el sector derecho del ataque, Brian Gutiérrez acompañó la jugada y llegó a zona de remate, pero el mediocampista no acertó a portería y dejó pasar una chance valiosa con el marcador en desventaja.

Estos señalamientos se suman a los que tuvo sobre el cierre de la Copa del Mundo 2026, donde perdió su lugar ante Gilberto Mora y protagonizó una jugada insólita en la eliminación frente a Inglaterra, la cual le valió burlas en redes sociales.

A raíz de esto, algunos aficionados comienzan a preocuparse con el rendimiento de Brian Gutiérrez, al que consideran que Milito deberá “recuperar” para que el mexicoestadounidense pueda encontrar su mejor versión.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Los números de Brian Gutiérrez ante Toluca